Reprodução/ Instagram MC Loma e Jon Vlogs são eleitos rei e rainha da Farofa da Gkay 2023

A Farofa da Gkay 2023 chegou ao fim e, na manhã desta quinta-feira (7), foram eleitos o rei e rainhda do evento. MC Loma e Jon Vlogs foram os coroados por terem causado e beijado muitas bocas. Bianca Andrade, Viih Tube e Karoline Lima foram as rainhas dos anos anteriores também pela pegação.



Só no último dia, MC Loma beijou o influencer Thalysson, o Reynaldo Reys, mais uma vez, e um rapaz desconhecido, além de Alisson. Nos outros dias, ela também foi vista beijando desconhecidos, como um tatuado misterioso.



🚨FAMOSOS: MC Loma beija tatuado misterioso durante segundo dia de Farofa da Gkay. pic.twitter.com/TFfcHyzy6H — CHOQUEI (@choquei) December 6, 2023

Jon Vlog também foi visto beijando muitas bocas. Ele ficou com Valesca Popozuda e DJ Nathi, além de protagonizar um beijo triplo com as duas.







+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente