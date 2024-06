Reprodução Instagram - 13.6.2024 Bianca Anchieta posa de biquíni

Na última quarta-feira (12), durante o Dia dos Namorados , a influencer Bianca Anchieta resolveu contar aos fãs quais procedimentos estéticos ela já fez na região do rosto. Além disso, rebateu as especulações de que modificava as próprias fotos com aplicativos de edição de imagem.



“Tiramos meu antigo preenchimento. Tudo bem harmônico. Também estou tratando minha pele. Fizemos o skinbooster e meu rosto é outro”, entregou. De forma geral, ela diz ter retirado o preenchimento na boca e acrescenta que 'levantou' o olhar.



Fora a explicação dos procedimentos que já fez na região do rosto, Bianca também negou as suposições de que fazia Photoshop nas fotos que publicava. Alguns internautas especulavam que a influencer fizesse edição nas imagens para parecer mais magra.



“Não faço Photoshop”, afirmou criadora de conteúdo digital, conhecida por fazer publicidades para jogos de azar. Anchieta, que namora o ex-jogador do Santos Ângelo Gabriel, também pontuou que não tinha colocado silicone nos seios.

Bianca Anchieta tem mais de 3 milhões de seguidores somente no Instagram Reprodução Instagram - 13.6.2024 Bianca Anchieta com o namorado, Ângelo Gabriel Reprodução Instagram - 13.6.2024 Ângelo Gabriel já foi jogador do Santos Reprodução Instagram - 13.6.2024 Bianca Anchieta é conhecida por fazer publicidades para jogos de azar Reprodução Instagram - 13.6.2024 Bianca Anchieta posa de biquíni Reprodução Instagram - 13.6.2024





