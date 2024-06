Reprodução/Instagram Bruna Biancardi

Ao que parece a relação de Bruna Biancardi com Neymar Jr. está mais do que amigável. Nesta quarta-feira (12), data comemorativa do Dia dos Namorados, o atleta mostrou que está na companhia da influenciadora, mãe da filha Mavie, de 8 meses.

No dia anterior, Neymar também registrou a presença de Bruna Biancardi nas redes sociais. A dupla aproveitou a presença de um casal de amigos para jogar baralho. Após a partida, ele zombou sobre ter vencido a influenciadora e a amiga.

Nesta tarde, a intriga de Neymar Jr. com Bruna Biancardi continuou. O jogador do Al Hilal fez questão de reafirmar que ganhou da ex-noiva no jogo de cartas. "Alô, galera, cuidado com esses influenciadores", debochou ele, afirmando que Biancardi estaria mentindo nas redes sociais sobre a performance na tranca.

Em clima de descontração, a influenciadora rebateu, apontando que atletas são muito competitivos. "Você jura pela Mavie?", pressionou Neymar, recebendo a resposta negativa da influenciadora.

Bruna Biancardi volta atrás de decisão após homenagem de Neymar Jr.

Essa não foi a primeira vez que a dupla mostrou estar com a relação em paz. Em abril, a influenciadora Bruna Biancardi voltou a seguir o ex-noivo Neymar Jr., após receber uma homenagem carinhosa do jogador de futebol.

A paulistana havia deixado de seguir o craque em janeiro deste ano, mesma época em que surgiram boatos de que ele teria engravidado a modelo Amanda Kimberlly.

"Hoje é o dia dessa mulher maravilhosa!!! Que Deus te guie e ilumine teus caminhos… Você é incrível… Parabéns linda", dedicou o jogador de futebol em uma publicação no Instagram.

Nos comentários, Bruna Biancardi agradeceu a homenagem e tornou pública a decisão de voltar a segui-lo na plataforma. "Fofinho, vou até te seguir de volta kkk", respondeu com corações vermelhos.