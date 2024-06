Reprodução/Instagram Letícia Spiller celebra o Dia dos Namorados em performance de dança e beijo em dançarino



No time dos solteiros, Letícia Spiller celebrou o Dia dos Namorados, nesta quarta-feira (12), com uma dança caliente em parceria com um dançarino. "O amor é uma dança! Feliz Dia dos Namorados", escreveu ela na legenda do vídeo.

A atriz, que já teve affairs passageiros, como o ex-BBB Nizam Hayek, está solteira desde o fim de seu casamento com o músico Pablo Vares.

Nos comentários da publicação, os fãs elogiaram a performance da atriz. “Isso que é uma beijoca. Fiquei morrendo de inveja”, escreveu um. “Eternamente dançando ao som do amor”, desse outra. “A arte de amar”, escreveu uma terceira pessoa.