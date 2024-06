Globo/Zé Paulo Cardeal Morre atriz Ilva Niño aos 89 anos

A atriz Ilva Niño, conhecida por interpretar a personagem Mina na novela Roque Santeiro, faleceu aos 86 anos nesta quarta-feira (12). "O Hospital Quali Ipanema confirma com pesar o falecimento da paciente Ilva Niño Mendonça, no dia 12 de junho de 2024, em decorrência de complicações respiratórias, digestivas e renais, culminando com a falência múltipla de órgãos", divulgaram.



A artista estava internada desde 13 de maio, no Hospital Quali, em Ipanema. Niño foi submetida a cirurgia cardíaca no dia em que chegou ao local. Ilva Niño foi casada com o diretor de teatro Luiz Mendonça, com quem teve um filho, Luiz Carlos Niño.

Ilva Niño possuía mais de 30 novelas em seu catálogo, sendo aclamada, principalmente, pela personagem Mina em "Roque Santeiro". Na novela, ela era empregada da megera Viúva Porcina, vivida por Regina Duarte. Em 1996, deu a vida à personagem Joana, no sucesso "Rei do Gado".

Em 2011, a artista interpretou a personagem Cândida, em "Cordel Encantado". No ano seguinte, Niño participou da aclamada "Cheias de Charme" com um papel de destaque, ao viver Maria Epifânia Cordeiro de Jesus. Atualmente, o folhetim está sendo reprisado na programação da TV Globo.

A ultima aparição da atriz nas novelas do canal foi na obra "O Outro Lado do Paraíso", criada por Walcyr Carrasco. Na trama, ela participou de 2 episódios como a personagem Tiana. De 2019 a 2021, ela viveu a coadjuvante Dona Santinha na série "Os Roni", ao lado de Whindersson Nunes. Nos cinemas, Niño participou do filme "Minha Mãe é Uma Peça" com a personagem Zezé.

