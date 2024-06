Reprodução: Instagram Atores se casaram em maio de 2024

O ator Gabriel Leone comemorou o Dia dos Namorados ao lado da amada, a atriz Carlla Salle. "Minha namorida", escreveu ele na legenda da foto que postou com a esposa. "Amor da minha vida", respondeu Salle.

Nos comentários da publicação, os seguidores do artista elogiaram a homenagem. "Casal mais lindo que tem", enalteceu um internauta. "Vocês são lindos! Feliz dia", acrescentou um segundo. "A mulher mais sortuda do mundo!", opinou uma terceira.



"Que casalzão", comentou um quarto. "Belíssimos os dois. Que casal mais lindo. Parabéns", desejou um quinto. "Lindos, amores da minha vida!", expressou um sexto.

Gabriel Leone e Carlla Salle se conheceram no Carnaval de 2016 e, em setembro do mesmo ano, assumiram o relacionamento para a mídia. Os dois já atuaram juntos nas obras "Os Dias Eram Assim" e "Onde Nascem os Fortes".

