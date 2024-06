Reprodução/Instagram Herdeiros de Anderson proíbem integrantes de usarem o nome Molejo

Os herdeiros de Anderson Leonardo e os integrantes remanescentes do Molejo estão enfrentando uma batalha para os próximos capítulos do grupo, um mês e meio após a morte do cantor .

De acordo com o Extra, a briga começou quando Leo Bradock, filho do vocalista, foi indicada para assumir o lugar do pai, mas os integrantes negaram. Outra divergência se deu quando a banda decidiu não ter a carreira gerida pela empresa de Anderson.

"Os herdeiros de Anderson Leonardo foram surpreendidos ao serem informados pelos demais integrantes, por intermédio de advogado e após 19 dias do falecimento de Anderson Leonardo, especificamente em 15 de maio de 2024, que a banda não seria mais representada pela empresa de Anderson, Molejo & Molejo Produções e Eventos LTDA. Essa empresa é a titular da marca Molejo e correlatas do grupo, que pertencia exclusivamente a Anderson Leonardo", declarou o advogado Eduardo Mello em nota à publicação.

Os herdeiros, que têm o direito da marca Molejo , registrada pelo cantor, optaram por proibir os integrantes de seguirem usando o nome do grupo, a fim de evitar novos contratos.

"Para agravar a situação, a empresa Molejo Produções e Eventos LTDA está enfrentando dificuldades financeiras, inclusive com dívidas pendentes e salários de funcionários atrasados", completou o advogado.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp