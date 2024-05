Reprodução/Instagram - 14.10.2022 Molejo faz homenagem a Anderson Leonardo em primeiro show após morte do cantor

O Molejo fez seu primeiro show desde a morte do vocalista, Anderson Leonardo, na última sexta-feira (26). O grupo se apresentou nesta madrugada em um bar na região central do Rio de Janeiro.

Andrezinho Silva, que assumiu o microfone, pediu ao público uma salva de palmas para o colega. "Ao invés de silêncio para uma homenagem póstuma, eu costumo pedir... uma grandiosa e calorosa salva de palmas para o nosso cantor, Anderson Leonardo", disse ele.

No perfil oficial do grupo, diversas publicações relembravam Anderson. "O legado continua. Anderson Leonardo sempre será lembrado por nós", escreveram os músicos em uma delas.

Anderson faleceu no dia 26 de abril, aos 51 anos, vítima de um câncer inguinal. Desde o fim de março, o Molejo já estava realizando apresentações sem o cantor, cujo estado de saúde se agravou nas últimas semanas. O pedido para que o grupo seguisse com os shows normalmente partiu do próprio vocalista.

