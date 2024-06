Reprodução/Instagram Aysha Benelli tem 21 anos e é fruto do relacionamento entre a cantora Simony e o rapper Afro-X

Conhecida pela interpretação de Laura em “Carrossel” (2012) , Aysha Benelli usou as redes sociais na última terça-feira (11) para responder alguns comentários que recebeu. A artista foi criticada por postar uma foto com um decote.



Alguns usuários do Instagram passaram a insinuar que Aysha trabalharia com venda de conteúdo adulto em plataformas eróticas, a exemplo do “OnlyFans”. “Se me falassem que ela abriu um OnlyFans, eu acreditaria", escreveu um internauta.



Outros comentários ainda xingavam a ex-atriz mirim de “put*”. “De ex-atriz mirim para o que agora? Não virou p*ta ou foi?”, declarou mais um usuário do Instagram. Em meio às críticas e julgamentos que recebeu, Aysha veio a público se defender e dizer que poderia recorrer aos meios legais.



“Está querendo e não está sabendo pedir, mas relaxa que vai chegar na sua casa, sim, o processo”, garantiu a filha de Simony. Recentemente, ela esclareceu rumores sobre a sexualidade e confirmou que se identificava como uma pessoa heterossexual.

