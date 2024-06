Redes sociais Larissa Sumpani é a detentora do título de Miss Bumbum

A atual Miss Bumbum , Larissa Sumpani, compartilhou com os fãs os novos procedimentos estéticos que realizou. A loira afirma que fez uma ninfoplastia, um procedimento que consiste na harmonização da vagina , com a redução dos pequenos lábios.



Larissa explica os motivos pelo qual ela teria realizado a cirurgia: "Os pequenos lábios não estavam com um tamanho legal, isso sempre me incomodou. Decidi que era hora de corrigir isso".

Outro ponto que a levou passar pelo procedimento foi a rotina intensa de academia e dieta, que a fez perder peso: "Depois que emagreci bastante na academia, notei que os grandes lábios ficaram muito magrinhos. Então, decidi colocar uma gordurinha neles para dar um volume mais harmônico".

A modelo também realizou uma mastopexia, que consiste na troca de silicone dos seios. Larissa optou por aumentar as próteses, que saiu de 350 ml para 430 ml.

Ninfloplastia

A cirurgia é realizado para a melhora no conforto e a estética da região íntima. Ela é indicada para quem sobre com desconforto durante atividades físicas, o uso de roupas apertadas e até mesmo durante relações sexuais. A ninfoplastia também ajuda na autoestima, em que proporciona uma aparência mais simétrica e esteticamente agradável.

O professor e chefe da divisão de cirurgia plástica e reconstrutiva Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro UNIRIO, Ricardo Cavalcanti, explica: "Embora a ninfoplastia possa ter motivações estéticas, como a redução do tamanho dos lábios vaginais, ela também pode ser realizada por motivos funcionais. Algumas mulheres podem experimentar desconforto físico, irritação ou dor durante a atividade sexual, exercícios ou uso de roupas justas devido ao excesso de tecido labial."

Mas ele alerta: "Em mãos habilidosas, a ninfoplastia não deve afetar negativamente a sensibilidade sexual. Na verdade, em alguns casos, a cirurgia pode melhorar a sensibilidade, uma vez que o excesso de tecido pode causar desconforto durante a atividade sexual. É importante escolher um cirurgião experiente, capaz de preservar a integridade dos nervos e tecidos sensíveis durante o procedimento."

Segundo o especialista, é uma cirurgia que pode ser feita por diversas faixas etárias, "desde que tenham preocupações válidas relacionadas à aparência ou desconforto físico."

Ela também é realizada para a diminuição do tamanho do clitóris: "Existem casos de mulheres que tomaram anabolizantes e ficaram com clítoris avantajado, a demanda de cirurgias para correção do tamanho do clítoris tem aumentado, o resultado é muito satisfatório para a paciente e não atrapalha a sensibilidade desde que seja feito por um cirurgião plástico com históricos de cirurgias plásticas bem sucedidas na região."

Veja os mitos e verdades sobre a ninfoplastia!

