Reprodução/Instagram Larissa Sumpani revela detalhes de contrato de namoro com ator Victor Prado

Larissa Sumpani, de 24 anos, é a atual detentora do título de Miss Bumbum e namorada do ator de conteúdo adulto, Victor Prado, de 26 anos, com quem mantém um contrato de namoro, que traz algumas exigências bem inusitadas.

Em entrevista à revista Quem, a modelo revelou que uma das clausulas do documento exige que eles façam sexo ao menos cinco vezes por semana. "Não foi exatamente uma proposta. Era um item com o qual concordamos mutuamente", disse ela.

Outra clausula, igualmente importante, proíbe Victor de brochar durante a relação sexual com Larissa. Isso porque ambos produzem vídeos eróticos com outras pessoas, então a modelo considera que manter a ereção em dia para satisfazê-la é o mínimo que o namorado pode fazer.

Embora seja a profissão do casal, o sexo com terceiros também apresenta clausulas bem específicas, com determinadas restrições.

"Nós temos uma cláusula no nosso contrato, que proíbe qualquer um de nós de usar uma voz de neném ou uma voz excessivamente fofinha quando estamos gravando conteúdos adultos com outras pessoas. Afinal, fazer voz de bebê juntos é muito mais íntimo que sexo", disse a musa.

