Reprodução Ex-BBB Eslovênia Marques surge de lingerie vermelha em ensaio sensual

A influenciadora Eslovênia Marques chamou atenção dos internautas nesta segunda-feira (10) ao compartilhar cliques de um ensaio sensual de lingerie. Na publicação do Instagram, a ex-BBB recebeu diversos elogios pelo físico tonificado.



Nas imagens divulgadas, a modelo aparece com um conjunto de calcinha e sutiã de renda vermelha, exibindo parte do corpo. "Meu momento de amor próprio", escreveu, sinalizando a parceria com a marca das peças íntimas.

As fotos de Eslovênia Marques renderam diversos elogios para a ex-BBB. "Muita sensualidade sem perder a graça", destacou uma seguidora. "Minha Internet parou com tanta beleza", apontou outra. "Linda de vermelho, lingerie perfeita", comentou uma terceira.