Reprodução Carlinhos Maia revela hábito sexual com marido: 'A gente não consegue'

O humorista Carlinhos Maia entregou detalhes da vida sexual compartilhada com o marido Lucas Guimarães. Nos Stories do Instagram, ele apontou que as sessões de séries que decidem assistir juntos sempre são interrompidas pelo prazer.

Na rede social, Carlinhos Maia surpreendeu os seguidores ao publicar uma foto inusitada, que revela as roupas íntimas espalhadas pelo chão.

"A gente não consegue assistir um episódio de série inteiro, sem dar uma pimbadinha", detalhou, adicionando emojis bravos.

Outras revelações sexuais

Essa não foi a primeira vez que o casal deu detalhes íntimos sobre a vida sexual. Em março, o marido do humorista, Lucas Guimarães, surpreendeu ao comparar o tamanho da genitália com o do companheiro.

Lucas Guimarães estava se exercitando na academia quando decidiu responder perguntas dos seguidores. Em uma delas, ele foi questionado com a pergunta: "Quem tem o pinto maior? Você ou Carlinhos?".

Em meio às risadas, o apresentador entregou que é o humorista quem leva a disputa. "O Carlinhos! Não que o meu seja pequeno, né!", disse. "Porém, eu sou todo compactozinho, ele nunca reclamou não. Mas, o galo dele é maior", completou.