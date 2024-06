Reprodução Instagram - 10.6.2024 Dona Ruth se pronuncia após acidente

Dona Ruth, mãe da cantora e compositora Marília Mendonça (1995-2021), retornou às redes sociais no último domingo (9). Ela estava ausente da web desde a última quarta-feira (5), quando sofreu um grande acidente ao lado do companheiro.



“Oi, gente, boa noite. Passando aqui para agradecer as mensagens carinhosas de amigos, da família, dos parentes, para dizer que está tudo bem, tá? Muito obrigada pelo carinho, pelas orações, e está tudo bem. Eu estou aqui me recuperando”, iniciou.





Dona Ruth explicou que ainda está em processo de recuperação. Ela detalhou que tem tomado remédios e feito repouso, conforme as orientações da equipe de profissionais da saúde que vem acompanhando o caso dela.



“Eu não tinha vindo antes ainda falar com vocês, porque eu ainda sinto um pouco de falta de ar, sinto dores, estou meio inchadinha. Estou aqui deitada, mas está tudo bem. Eu estou medicada, tomando as precauções aqui, os remedinhos e estou aqui de repouso. Muito obrigada pelas orações e pelo carinho de vocês todos, viu?”, concluiu.

