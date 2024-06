Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, sofre acidente de carro em SP

A mãe da cantora Marília Mendonça , Dona Ruth Dias , sofreu um acidente de carro nesta quarta-feira (5), conforme informou o colunista Leo Dias. O site EGOBrazil entrou em contato com a assessoria de Dona Ruth , que confirmou o acidente.

Segundo o colunista, Dona Ruth estava em São Paulo junto com seu marido, Deyvid Fabrício , que estava dirigindo. Um caminhão avançou o sinal de trânsito e colidiu com o veículo do casal.

Ainda de acordo com Leo Dias , Dona Ruth sofreu fraturas nas costelas. O carro, conforme mostra o vídeo divulgado, ficou parcialmente destruído, especialmente na parte frontal.

A assessoria informou que entrou em contato por telefone com o marido de Dona Ruth . Ele afirmou que ambos estão bem, mas ainda não há maiores detalhes sobre o ocorrido.