João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, tranquiliza os fãs após acidente de carro sofrido pela mãe

João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, comentou as notícias sobre o acidente de carro sofrido pela mãe, Dona Ruth. Nos Stories do Instagram, o jovem tranquilizou os fãs, informando que todos os envolvidos passam bem.

"Galera passando pra avisar vocês que foi só um susto, não se preocupem, não consigo responder e atender todos ao mesmo tempo, por isso estou passando para tranquilizar vocês por aqui!", começou João. "Todos estão bem graças ao nosso bom Deus ocorrido aconteceu na madrugada de ontem e todos os envolvidos saíram ilesos!", acrescentou ele.



O acidente

Dona Ruth e o marido, Deyvid Fabrício, sofreram um acidente enquanto viajavam de carro de Goiânia a São Paulo. Um caminhão ultrapassou o sinal vermelho e colidiu com o carro da dupla. A empresária fraturou duas costelas, mas já está em casa.

