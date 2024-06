Reprodução Instagram - 10.6.2024 Gabi Martins dá carro de presente para a irmã

A sertaneja Gabi Martins, de 27 anos, virou assunto nas redes sociais, no último domingo (9). A cantora deu um carro de presente para a irmã e mostrou o momento aos seguidores e fãs por meio de um vídeo que publicou no Instagram.



Antes de entregar, de fato, o presente, Martins havia feito outra surpresa para Carol, que completou 31 anos. Isso porque Gabi estava em um carro de som e leu uma homenagem que antecipava que ela daria um carro à irmã mais velha.



“Comprei um carro para minha irmã. Obrigada meu Deus por poder honrar minha família. Feliz aniversário irmã, amor da minha vida”, escreveu ela, que ainda relembrou da fase em que moravam juntas na casa dos pais.



“Você é o melhor presente que a mamãe e o papai já me deram. Você é a melhor irmã desse mundo. Meu amor por você é infinito. Você é luz e seu sorriso me acalma. Desde que você casou, sinto sua falta”, pontuou.



“Sinto falta de você roubando minha maquiagem, das nossas noites vendo filme, das fofocas ou até do almoço de domingo. A casa ficou vazia demais sem você. Mas, pelo menos, o cachorro ficou só meu”, lembrou.



No vídeo, as irmãs se abraçam em meio ao momento emocionante. Cantora sertaneja, Gabi Martins também viralizou quando teve a mesma atitude com o pai: e m dezembro do ano passado, Gabi presenteou José com um SW4 Diamond 2024, que custava R$ 433 mil na época.

Assista:





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp