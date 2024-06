Reprodução Alexandre Correa acusa doença em Ana Hickmann e detona: 'Abominável'

O empresário Alexandre Correa respondeu à alfinetada de Ana Hickmann, publicada no último domingo (10), referente a ele não pagar pensão e não visitar o filho Alezinho, de 10 anos. Diante das críticas, o ex-marido alegou nesta segunda-feira (10) que a apresentadora teria uma doença que a faz mentir compulsivamente.

"Não tenho como pagar pensão se ela, recebendo todo o apoio daquele bando de abutres que a cerca e, inclusive, aquele lixo do Eduardo Guedes, simplesmente desapareceu com o dinheiro da empresa e eu estou, por conta da medida protetiva, com o dia de hoje, a 209 dias sem acesso à minha empresa", justificou Alexandre Correa em entrevista à revista Contigo.

O empresário explica que, sem acesso às contas bancárias, ele não consegue cumprir com o dever da paternidade. "Eu não fabrico dinheiro", ironizou. "Eu e meu filho temos uma relação maravilhosa. Imotivadamente, de uma hora para outra, meu filho trocou de celular e ficou sem FaceTime. Você já viu algum iPhone sem FaceTime? Estranho, né?", questionou Alexandre.

Ainda na entrevista, o empresário sugeriu que Ana Hickmann tivesse uma doença que a faz mentir compulsivamente, apontando que esse seria o caso referente às últimas acusações da apresentadora contra ele.

"Isso é uma doença que ela precisa tratar. Isso faz dela uma pessoa muito difícil de se conviver, não que eu tenha qualquer pretensão de convivência com ela. Que Deus me prive de ter que conviver com ela um dia, porque é abominável. Toda fala dela é uma grande mentira. Eu lamento pela fala dela", acusou Correa.

