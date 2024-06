Carlinhos Maia Carlinhos Maia devolve moto de mais de R$100 mil dada por Simone Mendes

Carlinhos Maia devolveu uma moto que recebeu de presente de Simone Mendes. O influenciador compartilhou um vídeo pedindo por um relógio no lugar do item radical.

Nas redes sociais, o alagoano explicou que ele e sua família não se adaptaram ao 'brinquedo' e fez questão de devolver. A Harley-Davidson está avaliada em mais de R$100 mil.

"Não quero e vim devolver! Ontem, eu quase arranquei o braço, minha mãe quase perdeu a chapa. Deus me livre. Me dê um relógio. Vim trocar, então pode me dar um relógio", disse ele nos Stories do Instagram.

A cena surpreendeu Kaká Diniz, marido da sertaneja. "É a primeira vez que vejo alguém devolver um presente", comentou.

E o Carlinhos Maia indo devolver a moto que ganhou de presente da Simone: "Quase perdi um braço, mamãe quase perde a chapa" 😂😂😂 pic.twitter.com/JReyxkJFzR — AMO SERTANEJO (@amosertanejof) June 10, 2024





