Reprodução TV Globo - 29.5.2024 Lucas Lima no 'Encontro com Patrícia Poeta'

Após ter declarado que passaria o Dia dos Namorados solteiro, Lucas Lima voltou a repercutir nas redes sociais por conta da “solteirice” depois do divórcio de Sandy. O músico, dessa vez, resolveu rebater um comentário ácido que recebeu durante a última quarta-feira (5).



“O ex-marido da Sandy foi lá no São João da Thay eu fico pensando quantas chances esse moço perdeu de ser apenas uma mini celebridade normal aproveitar um boca livre numa festa. Uma bobagem apenas porque Sandy é discreta e quer se preservar”, escreveu a jornalista Larissa Martins, através do X, antigo Twitter.



Embora esteja no evento organizado pela influenciadora Thaynara OG, Lucas Lima não concordou com a publicação, que ainda citava o antigo relacionamento dele com Sandy. Também por meio do X, o artista fez questão de rebater o comentário.



“Que baita besteira tu escreveu”, respondeu o musicista. O ex-casal anunciou a separação em novembro do ano passado. Desde então, o artista passou a frequentar outros eventos, como o São João da Thay.



Promovido pela influenciadora Thaynara OG, o festival acontece em São Luís, no Maranhão. A renda arrecadada será destinada ao “Criança Esperança”. O evento aberto ao público será nos dias 7 e 8 deste mês.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp