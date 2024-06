Sandy reage ao ver o ex-marido, Lucas Lima, mais ‘solto’ no São João da Thay Sandy, de 41 anos, reagiu ao ver uma publicação de Lucas Lima, de 41, no São João da Thay, no Maranhão, nessa terça-feira (4). No vídeo, o cantor aparece ao lado da influenciadora, Samanta Alves, de 22. “Hahahahaha… uma vez besta, sempre besta! Kkkk…”, escreveu Sandy. Nas imagens, Lucas “aposta” corrida com a influenciadora e […]O post Sandy reage ao ver o ex-marido, Lucas Lima, mais ‘solto’ no São João da Thay apareceu primeiro em EGOBrazil.

