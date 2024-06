Reprodução Instagram - 2.6.2024 Dupla ganhou mais de 20 mil seguidores e já somam 104 mil fãs somente no Instagram

Felipe e Matheus viralizaram nas redes sociais durante o último sábado (1º), após terem feito um show em Araguaína com a plateia completamente vazia. O vídeo que mostra o momento já ultrapassou 600 mil visualizações e os músicos ganharam mais de 20 mil seguidores nos perfis oficiais; conheça eles!



Divisão das vozes

Responsável pela segunda voz, Felipe cuida da abertura das vozes e melodias que a dupla canta. Por outro lado, Matheus fica encarregado de fazer as bases, cantando a primeira voz.



Relacionamentos

Felipe namora Fernanda Carvalho, que prestou apoio ao companheiro após o show sem público. Já Matheus é pai de duas meninas e se relaciona com Kamilla Carneiro Prado.





12 anos de experiência e os próximos passos

A dupla sertaneja já está há 12 anos no mercado. Apesar da situação inusitada, os artistas seguem com a agenda de shows aberta e pretendem gravar um DVD no segundo semestre deste ano.



Comoveu classe artística

Após terem relatado que tocaram sem espectadores, Matheus e Felipe passaram a receber mensagens de vários cantores. É o caso da dupla Icaro e Gilmar, e dos cantores Flaguim Moral, Josué Bom de Faixa, Mariana Fagundes e Zé Ottávio.







Amigos dos famosos

Os musicistas de Tocantins já se encontram com vozes de destaque da cena sertaneja. Em 2019, ganharam o apoio de Marília Mendonça (1995-2021).

Além de ter contado com o incentivo da rainha do “Feminejo”, eles também já interagiram com outros artistas, a exemplo do cantor Lucas Lucco e da cantora e ex-BBB Naiara Azevedo.

Felipe e Matheus já estão no mercado há 12 anos Reprodução Instagram - 2.6.2024 Artistas já se encontraram com Naiara Azevedo Reprodução Instagram - 2.6.2024 Felipe e Matheus devem gravar um DVD no segundo semestre deste ano Reprodução Instagram - 2.6.2024 Dupla ganhou mais de 20 mil seguidores e já somam 104 mil fãs somente no Instagram Reprodução Instagram - 2.6.2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp