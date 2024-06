Reprodução Dupla sertaneja encara plateia vazia em festival e lamenta: 'Difícil'

Na quarta-feira (30), a dupla sertaneja Felipe e Matheus foi surpreendida ao encarar a plateia vazia durante o segundo dia de programação da 56ª Expoara 2024, em Araguaína, Tocantis. Nas redes sociais, os músicos lamentaram a ausência de espectadores e fizeram uma declaração motivacional.



Contratados como atração principal do 1º Sunset Bruto, Felipe e Matheus esperaram até 4 horas na expectativa do público aparecer. Entretanto, às 21h40, decidiram cumprir a programação, esperando que a música atraísse as pessoas.

"A gente foi sentindo e viu que o povo não iria cedo. Até porque em Araguaína a galera não tem essa cultura de sair cedo. A gente esperou até umas 19h. Não chegou ninguém e falamos 'vamos começar um pouco mais tarde'. Todo mundo foi para casa e quando foi 21h a gente voltou e não tinha ninguém também", contou ao g1.

No Instagram, a dupla compartilhou registros da noite sem plateia e viralizou. "Desde quando a gente se organizou para fazer a data, a gente criou uma expectativa muito grande porque a exposição agropecuária de Araguaína é gigante, uma das maiores do estado. Seria a primeira vez que seríamos a atração principal da noite. Então a gente preparou muito o show no decorrer desses dias", lamentou.

Até o momento, o vídeo de Felipe e Matheus já somam mais de 620 mil visualizações. "Isso não frustrou nosso trabalho, Deus sabe de todas as coisas. Mas foi uma sensação muito ruim muito difícil", afirmou Matheus.

Na gravação narrada, Felipe detalha que antes de encarar a plateia vazia, o parceiro lhe motivou, afirmando que um dia serão muito famosos. "Eu estava forte, mas depois dessa fala tive que segurar [o choro], porque não é fácil. Vivemos nosso sonho e seguimos firmes e fortes", relatou.

Apesar da situação desconfortável, a dupla avalia que o episódio não irá se repetir. Além disso, destacam que entendem como positivo a repercussão do vídeo nas redes sociais.

"Na verdade, fica aquele trauma de acontecer de novo, mas isso repercutiu de uma forma muito positiva, então esse medo para as próximas apresentações não fica tanto. Até porque serão em locais menores. Provavelmente não vai acontecer de novo", completou Matheus.