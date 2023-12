Reprodução/Instagram Lucas Lucco deu o cano em gravação de DVD da dupla Max & Luan

Em comunicado postado por Lucas Lucco no Instagram na última quinta-feira (7), o cantor anunciou que fará uma curta pausa na carreira para cuidar da saúde.

"Nesse ano de 2023, eu tive que soltar nota duas vezes para justificar o adiamento/cancelamento de alguns shows. Remanejando e lutando com a agenda por conta dos vários e vários compromissos que as empresas que tenho hoje me demandam”, inicia o comunicado.

“Tive inúmeras crises durante o ano, mas no dia 7 de novembro ficou muito intenso e, de lá pra cá, eu fiquei sem sintomas durante somente três dias desses 30", escreveu o artista que foi diagnosticado com transtorno afetivo bipolar (TAB).

O sertanejo afirmou que já está em tratamento com um especialista que está agindo de uma nova forma para ajudar a estabilização. "Eu tenho certeza que vou conseguir passar por cima disso, de novo, mas preciso de uns dias em casa até conseguir me recuperar e me sentir bem com essa mudança", avisou.

No texto, ele também falou mais sobre o TAB, que é um transtorno que causa alterações de humor que costumam ir da depressão a episódios de obsessão. "Amo tudo que eu faço, amo o meu trabalho dentro e fora do palco mas as vezes o TAB consegue me limitar muito e, por isso, preciso dessa pequena pausa. Peço desculpas as pessoas que iriam nos shows desse fim de semana, sinto muito, mas eu preciso ficar 100% pro meu filho, pro palco, pras empresas e pra realizar os sonhos e objetivos que eu ainda tenho a realizar", explicou

Para concluir o recado, ele deixou uma dica para os fãs: "Têm feridas abertas que são invisíveis aos nossos olhos mas nem por isso deixam de ser muito... muito doloridas. Seja gentil com todo mundo para você nunca saber o que aquela pessoa está vivendo nos bastidores e que muitas, ao sair de casa, escolhem uma máscara para usar por aí."





