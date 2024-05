Reprodução/TV Globo Ana Maria Braga cai na risada após errar o nome de Tadeu Schmidt e o chamar de William Bonner

Ana Maria Braga caiu no riso após cometer outra gafe no 'Mais Você' desta segunda-feira (27). É que a apresentadora errou o nome de Tadeu Schmidt e o chamou de William Bonner justo quando comentava um vídeo do apresentador do BBB em que ele reclama sobre muita gente não acertar seu sobrenome.

"Eu soube que o William Bonner ganhou um...", começou Ana Maria, sendo interrompida por Tati Machado. "Tadeu Schmidt", corrigiu a colega.

"Tadeu Schmidt! Não é o William, não. Já troquei de apresentador", disse a loira, aos risos.

"Se Ana Maria não errar...", disparou Tati. "... não sou a Ana Maria", completou a apresentadora do 'Mais Você'. As duas caem na risada.

O melhor é que a conversa introduzia um vídeo gravado por Tadeu em que ele lamentava ter ganhado um boné de um amigo com o sobrenome "Schmidt" escrito errado.

"Eu cresci com esse problema de as pessoas errarem meu sobrenome. Eu tô acostumado com isso, né? Ninguém é obrigado a saber como se escreve um nome em alemão. Agora, um grande amigo meu, um parceiro de golfe resolve fazer um boné para mim e faz isso aqui ó", disparou ele, exibindo o boné com a palavra "Schimdt" bordada.

"Aí é brincadeira, né?", continuou, bem-humorado.

