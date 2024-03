Reprodução/Instagram - 21.03.2024 As atrizes e a apresentadora treinam com o mesmo professor





Angélica, Carolina Dieckmann e Ingrid Guimarães usaram as redes sociais para divulgar o treino na academia que as artistas fizeram nesta quinta (21).



Em um story postado pelo professor Chico Salgado, cada uma delas explicou o motivo pelo qual possuem uma rotina diária de treinos. "Bem-estar", justificou Angélica. "O meu [objetivo] eu estou atrás ainda da endorfina", respondeu Dieckmann. "Botar a minha ansiedade em algum lugar", disse Guimarães.

Após isso, Ingrid Guimarães postou um story no perfil do Instagram em clima descontraído com Angélica, Carolinne Dieckmannn e Chico Salgado. "Eu voltei", brincou a comediante.

"Arrasamos hoje. De volta", finalizou a protagonista do filme "De Pernas Pro Ar".

