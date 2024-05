Reprodução Instagram - 31.5.2024 Neymar, MC Binn e Luana Piovani

Em meio à polêmica do atleta Neymar Jr. e da artista Luana Piovani, o cantor e ex-BBB MC Binn resolveu se pronunciar e exaltar o desempenho do jogador de futebol. Segundo internautas, o pronunciamento do MC foi uma indireta à Piovani, que havia debochado da atuação de Neymar nos campos.







O funkeiro rebateu o comentário de um usuário do X, antigo Twitter, que criticava Neymar por estar envolvido em uma polêmica com Luana, argumentando que o jogador não se destacava mais pela profissão, mas por ser uma celebridade.





"Isso que virou o melhor brasileiro revelado neste século: uma celebridade. Não joga bola há meses, não decide pela seleção, não foi protagonista em clube algum… defendi, acreditei e cansei. Hoje é difícil ligar o futebol a Neymar. Decepcionante", dizia o comentário.





MC Binn saiu em defesa de Neymar Jr. e o pronunciamento, segundo internautas, teria sido uma indireta para Luana Piovani, que já havia criticado o desempenho do jogador.





"Falar que o Ney não foi protagonista de clube algum? É maluquice, na moral! Sobre futebol: até a última Copa, o último lance do Brasil foi criado por ele. Depois que ele não jogou mais, é só ver a dificuldade que está. Só espero que volte para o Santos logo", defendeu.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp