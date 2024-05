Reprodução Luana Piovani toma decisão ao rebater Neymar: 'Não há argumentos'

Nesta sexta-feira (31), a atriz Luana Piovani rebateu a manifestação de Neymar Jr. e tomou a decisão de não prolongar a discussão. Na última quinta-feira (30), a artista havia criticado o jogador de futebol como pai, homem e cidadão brasileiro, o que fez ele revidar, a chamando de louca.



Após a confusão instaurada entre a atriz e o jogador do Al Hilal, a ex-mulher de Pedro Scooby parece ter desistido da troca de farpas pública.

"Sei que estão todos esperando a gostosa aqui responder o sem vocabulário e limítrofe, mas contra fatos não há argumentos. Então, vou seguir chic daqui, criando meus filhos, fazendo meu esporte e criando meu stand up (olha que assunto bom para virar piada no stand up)", declarou.

Apesar de ter sido sucinta na resposta, Luana Piovani compartilhou nos Stories do Instagram diversas postagens que lhe davam razão na briga com Neymar Jr. Em uma dessas, a atriz deu visibilidade para outras mulheres que saíram em defesa dela.

"Luana Piovani: influencia seguidores a votar contra a privatização de praias. 'Neimá': influencia seguidores a jogar tigrinho, aposta esportiva, trair, abandono parental, privatização de praia, votar em homicida", destaca uma das postagens que defende a ex-mulher de Pedro Scooby.