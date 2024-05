Reprodução Instagram - 15.4.2024 MC Binn

O ex-participante do "Big Brother Brasil 24" MC Binn, de 30 anos, anunciou nesta segunda-feira (27) que vai iniciar um tratamento contra ansiedade. O cantor informou aos fãs através das redes sociais, onde afirmou que o quadro da doença se agravou após o confinamento do reality.



"Boa tarde família, vou começar um tratamento para alguns tic de ansiedade que surgiu durante o tempo que estava no BBB e outros que eu já tinha antes, mais se agravou por conta da ansiedade no período que estava na casa. Hoje estou de boa, porém preferir fazer o tratamento", escreveu Binn.

O cantor havia desativado sua conta no X, o antigo Twitter, após receber mensagens de ataque e discursos de ódio, com comentários de teor gordofóbicos.

"Não precisam vir fazer bullying com meu corpo, ou beleza ou etc. Para defender alguém que vocês gostam, não precisam me ofender e me atacar à toa, estou quieto na minha fazendo música e cuidando da minha família, só isso. Cada vez mais vou ficar off, sem maldade", afirmou o funkeiro sem detalhar quais foram os comentários que o magoaram.

