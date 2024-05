Reprodução/Instagram Maíra Cardi e Thiago Nigro





Maíra Cardi e Thiago Nigro, que estão em viagem pela África, não escondem o desejo de adotar uma criança. Desde que assumiram o relacionamento, o casal expressa nas redes sociais a vontade de aumentar a família.

Nesta sexta-feira (31), a influenciadora abriu uma caixinha nos Stories do Instagram e falou novamente sobre o assunto.

"A gente tá querendo fazer uma adoção? Fale sobre", leu Maíra para o marido. "A gente quase levou a Isalda que tava no orfanato pra casa, mas pensamos que não teria passaporte pra levar pro Brasil", respondeu Thiago.

O empresário e a coach de emagrecimento, que se casaram em união total de bens no final de 2023, visitaram um orfanato durante a viagem para Angola, Moçambique e África do Sul.

"É um processo bem complexo, mas a gente quer, sim. Eu sempre quis adotar desde os 3 anos de idade. Minha mãe e minha avó contam a mesma história desde que eu era criança. E o Thiago também quer, então obviamente que vamos", avisou a influenciadora.



Nigro fez questão de lembrar dos enteados, Lucas, de 22 anos, e Sophia de 5. "Eu já adotei dois e vou adotar vários outros, vamos ter muitos filhos", disse. "Vários, vários", concordou Cardi.

Maíra é mãe de Lucas, fruto do casamento com o empresário Nelson Rangel, e Sophia, do relacionamento com o ator Arthur Aguiar.

