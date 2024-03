Reprodução/Instagram A coach está respondendo mais um processo movido por uma seguidora

A influenciadora digital e coach Maíra Cardi pegou todos desprevenidos no último sábado (30) ao reativar sua conta do Instagram. A esposa de Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, estava há cerca de seis meses afastada das redes.



Maíra possui uma conta com cerca de 8,9 milhões de seguidores, e voltou a aparecer na plataforma. Entretanto, sua volta ainda está marcada por mistério, uma vez que não há publicações ou foto de perfil. A ex-esposa de Arthur Aguiar ainda não apareceu para consagrar a volta oficial para a vida digital.

A coach teria decidido dar um tempo das redes sociais para focar em crescer sua família com o novo marido. Maíra casou com Thiago em agosto de 2023 e avisou o desligamento das redes por meio de um comunicado.

"Estou aqui para dar um recado com dor no coração e, ao mesmo tempo, com alívio. Vim para agradecer a todos esses anos que temos passado juntos, desde a época do Snapchat, não era Instagram ainda. Vocês torceram pela minha felicidade, vibraram com as minhas conquistas. Sou quem sou e cheguei onde cheguei graças a vocês. É a primeira vez na minha vida que vou desativar meu Instagram de verdade, mas com o coração em paz. Casei, tenho 40 anos, quero ter mais três filhos e já não sou tão novinha assim, então requer muita atenção", afirmou na época.

Maíra Cardi é mãe de Sophia Aguiar, de 5 anos, e Lucas Cardi, de 22. A possível gravidez da coach ainda é incerta. Recentemente, Thiago Nigro negou rumores de que estariam esperando por um filho ao Portal Leo Dias.

