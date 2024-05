Reprodução Instagram - 30.5.2024 Mariana Goldfarb posa de lingerie

A modelo e influenciadora Mariana Goldfarb, de 34 anos, usou as redes sociais para compartilhar cliques sensuais. De lingerie preta, ela ganhou elogios dos fãs e também do novo namorado, o empresário Rafael Kemp.



“Segura”, escreveu Rafael, que ainda adicionou emojis de coração pegando fogo na postagem. “Então é assim que você acorda?”, brincou uma internauta. “Morro com essa beleza”, acrescentou outro. “Muito linda”, afirmou uma terceira. “Estou apaixonada”, disse ainda uma quarta.



Goldfarb não assumia nenhum relacionamento publicamente desde que se separou do ator Cauã Reymond, em abril do ano passado. À época, o artista estava no ar como o galã Caio na novela “Terra e Paixão”.



Após o término, a influenciadora passou a relatar que tinha passado por um relacionamento abusivo, sem citar se estava se referindo ao casamento com Reymond ou à outra relação antiga. Já Cauã, que deve retornar ao horário nobre da Globo em 2025, continuou sem assumir nenhum tipo de relacionamento de forma pública.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp