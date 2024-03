Reprodução/Instagram - 06.03.2024 Mariana Goldfarb revela detalhes de relação tóxica





Mariana Goldfarb abriu o coração e deu detalhes de um relacionamento tóxico que viveu no passado. Em uma entrevista ao podcast “Desculpa Alguma Coisa”, a ex-namorada de Cauã Reymond descreveu a experiência como uma verdadeira tortura emocional.

"A coisa desse abuso psicológico é acabar com a auto estima do outro. É poder controlar o outro. É fazer com que o outro não consiga mais ser ele próprio. É pedir licença para respirar: 'Eu posso respirar agora? Agora eu posso existir, emitir uma opinião, ir contra o que você está falando porque eu penso de outra forma? Agora eu posso me divertir, estar com as minhas amigas que não são todas piranhas e não estão te querendo ou não estão sentindo inveja", disse ela no bate-papo com Tati Bernardi, sem citar nomes.





















"Porque as amizades viram um problema. A família vira um problema. Todo o círculo social da pessoa que sofre o abuso vai sendo minado. Pra você ficar sozinha e depender dele completamente. Porque no isolamento é mais difícil perceber sozinha”, continuou.

Apesar de tudo, Mariana Goldfarb disse que notou os sinais de abuso e que falar das suas preocupações foi fundamental. “Eu sempre soube que tinham coisas erradas. Eu sempre falei sobre isso. Isso é uma coisa que me salvou. Só que eu não entendia direito se as coisas eram assim”, finalizou a modelo.





