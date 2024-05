Reprodução/Instagram Mariana Goldfarb assume namoro após separação de Cauã Reymond

No domingo (26), Mariana Goldfarb assumiu publicamente o namoro com Rafael Kemp. O empresário é o primeiro romance da influenciadora desde o fim do casamento com Cauã Reymond , em 2023.

A modelo matou a curiosidade de uma seguidora que questionou se ela estaria namorando. Nos Stories do Instagram, ela compartilhou uma foto ao lado do amado.

Conheça Rafael Kemp

O empresário é cofundador de uma marca de bolsas e acessórios sustentáveis ao lado da mãe, Márcia, e do irmão gêmeo, Gustavo.

Kemp foi listado na revista norte-americana Forbes, onde eles revelam os principais talentos com menos de 30 anos.

Nas redes sociais, Rafael divide a rotina com os mais de 4 mil seguidores. Viagens, surfe e família são os assuntos principais da conta.

Conheça Rafael Kemp, namorado de Mariana Goldfarb Reprodução/Instagram Conheça Rafael Kemp, namorado de Mariana Goldfarb Reprodução/Instagram Conheça Rafael Kemp, namorado de Mariana Goldfarb Reprodução/Instagram Conheça Rafael Kemp, namorado de Mariana Goldfarb Reprodução/Instagram Conheça Rafael Kemp, namorado de Mariana Goldfarb Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp