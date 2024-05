Reprodução / YouTube Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

A atriz, modelo e influenciadora digital Giovanna Ewbank, de 37 anos , abriu o jogo em relação aos lugares inusitados que ela e o marido, o também ator Bruno Gagliasso, de 42, já se relacionaram sexualmente. As revelações foram feitas no "Surubaum", programa apresentado pelo casal no YouTube.





Segundo Ewbank, ela e Gagliasso já praticaram o ato em festas, baladas, escada de incêndio, na casa de amigo, no carro e até na praia. "A gente já fez tudo isso. Em 14 anos de casamento tem que inventar bastante coisa", declarou ela, que se casou com o ator em 2010.





No programa que comanda ao lado do marido, a apresentadora já deu outros detalhes da intimidade do casal. A atriz viralizou quando rebateu um boato dito pelo marido. Na ocasião, Bruno havia afirmado que se casou com Ewbank quando ela era virgem, o que a artista negou.





"Aliás, eu descobri aqui nesse programa Surubaum que pelo jeito eu transei com mais pessoas do que eu imaginava, porque o sexo não é só penetração", respondeu ao companheiro. Casados desde 2010, Giovanna e Bruno são pais de Titi, de dez anos, Bless, de nove, e Zyan, de três.

