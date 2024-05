Reprodução Instagram - 30.5.2024 Eliana, Giovanna Pitel e Rafa Kalimann

A banda Jovem Dionísio voltou com um novo hit que virou febre nas redes sociais. Após o imenso sucesso de "Acorda, Pedrinho" (2022), o grupo curitibano lançou a música "Tô bem", que virou trend e, além de anônimos, vem caindo no gosto dos famosos da classe artística.





Várias celebridades pegaram versos da canção, como "Ah, cê reparou que me arrumei? Ah, tô bonitinho! Já vesti não sei o quê, e botei meu cabelinho de frente. Tô bonitinho", e aderiram à nova onda do momento. Mari Maria, Mel Maia, Flávia Alessandra, Rafa Kalimann, Giovanna Pitel, Fred Bruno e Fabiana Justus são alguns deles.





A maioria dos vídeos é publicada no Instagram e no TikTok, onde o áudio da música já foi usado mais de 110 mil vezes por figuras públicas e anônimos. Na trend, os famosos compartilham o look que estão usando e fazem dancinhas ao som da melodia.





O sucesso de "Tô bem" foi tanto que o grupo "Jovem Dionísio" fará um clipe do projeto. A canção faz parte do novo álbum da banda curitibana, intitulado como "Ontem eu tinha certeza (hoje eu tenho mais)". Confira os famosos que fizeram suas próprias versões do viral:

Eliana





Rafa Kalimann





Giovanna Pitel





Mari Maria









Flávia Alessandra

Mel Maia





Fred Bruno





Fabiana Justus







Ticiane Pinheiro





