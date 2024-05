Reprodução/Instagram Fabiana Justus explica sumiço das redes sociais: 'Momento complexo'

Fabiana Justus conversou com os seguidores nesta quarta-feira (8) para explicar o afastamento das redes sociais após a ajuda as vítimas do Rio Grande do Sul.

A influenciadora contou que está precisando ir todos os dias ao hospital para seguir o tratamento contra a leucemia e que o conteúdo da tragédia no estado pode afetar o seu emocional.





"Oiê, ontem dei uma bela sumida. Confesso que após ajudar [o Rio Grande do Sul], acabei ficando mais out, porque está muito triste ver tudo. Ainda mais em um momento complicado, né, que também estou nesse momento complexo da minha vida. Fiquei curtindo offline [com minha família], assim, para não ficar mais triste. A gente tem que ver tudo, mas a gente também tem que cuidar da nossa cabeça, sabe? Então divulguei, ajudei como pude, vou continuar ajudando, mas ontem precisei dessa distância um pouquinho da internet, sabe?", comentou.

Na sequência, a empresária comentou sobre as idas diárias. "Estou aqui no hospital novamente, estou vindo essa semana todos os dias, na verdade, para tomar um remédio de manutenção. Começou ontem, e terei que tomar todo mês, uma semana por mês, por um bom tempo ainda, mas é uma manutenção. Então, é tudo na programação e dentro do protocolo dos meus médicos. E é justamente para manter as coisas boas do jeito que estão", completou.

"Então, essa semana estou tendo que vir todos os dias, além dos dias do acompanhamento, que venho toda terça e sexta fazer acompanhamento. Mas aí, essa semana estou vindo todo dia. Hoje são uns 15 minutos ou 20 minutos, e aí já vou sair. Eles só estão preparando a medicação, vou tomar e aí vou ir para casa, mas só para dividir com vocês", seguiu ela.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp