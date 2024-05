Reprodução/Instagram Zeca Pagodinho revela 'look de inverno'

Zeca Pagodinho tem sua própria moda e compartilhou com os fãs, na tarde de domingo, seu novo look para curtir a estação mais fria do ano em seu apartamento, no Rio de Janeiro. “Look de inverno atualizado”, escreveu ele na legenda.

Não é a primeira vez que o cantor diverte seus seguidores ao compartilhar seu figurinos para o frio, em 2022 ele mostrou toda a sua “elegância” de touca, meias e roupão, enquanto tomava uma canjica quentinha.

O cantor ainda aproveitou para lembrar aos seguidores que realizará uma live em prol das vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. “Lembrando que nessa segunda-feira, às 19h, tem a live ‘SAMBA SOLIDÁRIO SOS RIO GRANDE DO SUL’ , em parceria com a @cufabrasil”, detalhou.

Nos comentários, os usuários da rede social rasgaram elogios ao ídolo. “Esse cara me representa de tantas formas… Amo”, disse uma admiradora. “Carioca sentindo frio… Zeca eu te amo!”, escreveu a cantora Lexa. Vanessa da Mata escreveu: “É muito estilo. Isso sim é ter personalidade própria! Aquarianíssimo”. A veterana Elba Ramalho declarou: “Querido, saudade”.

