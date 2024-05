Reprodução/X Kate Middleton está 'irreconhecível' após perder 15 quilos, diz jornal

Afastada da vida pública devido ao câncer, Kate Middleton perdeu 15 quilos e está "irreconhecível", afirma o jornal EL Nacional. Em março, a princesa de Gales se manifestou alegando que se ausentaria dos compromissos reais para realizar a quimioterapia.



A mudança física de Kate estaria preocupando membros ligados à família real, afirma o periódico. Vale destacar que antes mesmo do tratamento, a mulher de William já era reconhecida pelo corpo magro.

Apesar das preocupações com a saúde da princesa, fontes afirmaram que "o tratamento ocorre dentro da normalidade". No comunicado oficial divulgado em março, ela não revelou a região do procedimento oncológico.

Recentemente, o príncipe William quebrou um dos protocolos reais ao comentar a saúde da esposa afastada. Foi durante uma visita ao hospital St. Mary’s Community, nas Ilhas Scilly, que o herdeiro do trono foi questionado sobre Kate.

"Posso perguntar como está a princesa Kate?", disse a administradora do hospital, Tracy Smith. "Ela está bem, obrigado", afirmou ele, atualizando o quadro da esposa.

