Reprodução Instagram - 28.5.2024 Karoline Lima faz clique em sala de estar

Karoline Lima virou assunto nas redes sociais por conta da polêmica com o ex, o jogador Éder Militão. Ao decorrer das declarações contra o pai de Cecília, a influencer contou que paga R$ 37 mil de aluguel em um apartamento luxuoso em São Paulo.



A pintura do imóvel aposta em cores neutras e pouco chamativas, com tonalidades mais claras e pastéis. Por isso, as paredes variam entre branco e bege. “Minha casa é assim: completamente anêmica”, brincou ela nas redes sociais.



O apartamento é amplo e conta com cômodos diversos e particularizados, como sala, cozinha e varanda. Assim como a pintura, os itens decorativos seguem a proposta de tons neutros e claros.



Além de morar no imóvel, Karoline Lima também usa o espaço para os trabalhos que faz como digital influencer. Sessões de fotos e campanhas publicitárias, por exemplo, já foram feitas no luxuoso apartamento.

