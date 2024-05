Reprodução/Instagram Tainá Castro é ex do zagueiro do Flamento, Léo Pereira

Tainá Castro, atual namorada do jogador de futebol Éder Militão, já defendeu o atleta do Real Madrid em meio às acusações de Karoline Lima, ex de Militão, sobre valor da pensão da filha. De forma discreta, Tainá publicou em seus stories no Instagram uma indireta usando uma passagem bíblica.

"Mateus 6:14", escreveu a influenciadora na segunda-feira (27). A Bíblica diz: "Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós."

No início desta semana, Karoline Lima reapareceu nas redes sociais para apontar novas críticas ao ex Éder Militão. A influenciadora falou de valores ao citar os custos de vida para o alto padrão da filha do ex-casal, Cecília, de um ano e oito meses.

A modelo acusou o jogador de futebol de não cumprir com o combinados estabelecidos por eles. Nos Stories do Instagram, ela disse que o atleta não faz questão de manter um bom padrão de vida da herdeira.

"Eu falei que o bom padrão de vida da minha filha quem proporcionava era eu, e não o pai milionário. Sabe o apartamento maravilhoso que mora em São Paulo e o quartinho da Cecília, coisa mais linda, de revista? Quem mobiliou fui eu. Sabe o meu aluguel? R$ 37 mil. O que ele me ofereceu para ajudar foi R$ 8 mil, e eu consegui R$ 10 com muita luta e muita humilhação", afirmou ela.

De acordo com Karoline, eles se conheceram quando ela morava em uma kitnet, que não comportaria uma vida confortável para ela após a chegada da filha.

"Vocês sabem que só escolhi morar onde eu moro, que é um lugar com segurança, conforto e boa qualidade e vida, porque por ele a gente estava morando em Pirituba (SP), morando numa kitnet. Ele me falou que eu deveria achar ótimo ele me oferecer a casa lá no subúrbio de Pirituba porque ele tinha me tirado de uma kitnet", completou.

A influenciadora afirmou que Militão é quem paga os funcionários que trabalham para a filha, sem que o dinheiro passe por ela. "Ele paga, ou deveria pagar, todos os funcionários diretamente para os profissionais. Eu não tenho acesso a esse dinheiro, que vai direto para os funcionários, mas isso é uma forma de manipulação porque, da mesma forma que ele pode pagar, pode a qualquer momento cortar numa tentativa de me prejudicar, me atingir, que é exatamente o que está acontecendo agora", acusou.

"Por mim, estava tudo certo porque não queria dinheiro dele. Eu não queria ver a cor do dinheiro sujo dele. Por mim, ele pagando diretamente às pessoas e parando de encher o meu saco estava maravilhoso, mas claro que não imaginei que iria chegar no ponto que está chegando hoje", completou ela.

