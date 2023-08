Reprodução/Instagram Maitê Proença anuncia venda de apartamento nas redes sociais

Maitê Proença surpreendeu os seguidores ao anunciar a venda do apartamento nas redes sociais. A atriz está tentando vender um dos imóveis que tem para os próprios seguidores.

Nesta quarta-feira (9), ela compartilhou fotos do local para tentar fechar negócio.





"Gente, alguém ainda lê classificados no jornal? Acho que não, né? Eu vou inaugurar os classificados no Instagram. Eu tô vendendo o apartamento que eu morei durante muitos anos", disse ela.

Maitê também descreveu as qualidades do apartamento. "O que ele tem de maravilhoso e diferente em relação a outros é a luz, ele é absolutamente claro. É todo iluminado, alegre e produz alegria. Você pode conferir as fotos".

A veterana não detalhou a localização do imóvel, mas garantiu que o preço está dentro do esperado para a região.

