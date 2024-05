Reprodução/Instagram De reality familiar a Pirituba: as novas revelações de Karoline Lima

Karoline Lima voltou as redes sociais com uma nova 'pasta' de prints para expor o ex Éder Militão. O jogador de futebol se pronunciou em entrevista ao UOL sobre o novo processo contra a ex .

Nos Stories do Instagram, a mãe de Cecília revelou que o atleta pediu para ela e a filha viverem no Brasil e que teria oferecido pagar por uma casa em Pirituba, região periférica de São Paulo, para as duas viverem. A oferta foi recusada por Karoline.

"Porque eu abriria mão de toda a minha vida, que com certeza seria melhor no Brasil, e foi graças a Deus, para ficar na mesma cidade que ele. Para a Cecilia ter um acesso melhor ao pai e crescer perto do pai. E o que ele me respondeu foi que a gente deveria voltar para o Brasil quanto antes", disse ela.

E completou: "Ele despachou a gente de lá. Ele mandou a gente voltar para o Brasil. E ele só tocou de novo nesse assunto, pedindo para a gente voltar para Madrid no ano passado. Porque ano passado ele queria voltar para mim", contou.

De acordo com ela, Militão propôs fazer um reality familiar para tentar "limpar a imagem dele". "Queria usar a minha imagem e a da Cecilia para criar uma série de família feliz, mostrando que o amor supera tudo. Mostrando que ele é um bom pai, um pai presente. O que é uma mentira".

Karoline também desmentiu a fala do jogador que dizia que ela estaria impedido os avós paternos de terem contato com a neta. "Ele fala também na entrevista que eu estava proibindo a Cecilia de ver os avós, o que é uma mentira. Eu inclusive mandei uma mensagem convidando os pais dele para visitar a Cecilia quando quisessem. [...] Agora você me pergunta, em todo esse tempo que passei em São Paulo, quando foi que os pais dele foram ver a Cecilia? Nenhuma vez", comentou.

Para finalizar, a influenciadora relembrou que foi processada por Militão enquanto ainda estava grávida. "Depois pediu R$ 40 mil. Uma ex dele também me processou, ela ficava com ele quando ele ainda estava comigo. E agora ele está me processando mais uma vez pedindo esses absurdos. Como ele fala que nunca quis me processar? Só pode viver em uma realidade paralela e achar que eu e vocês somos trouxas", concluiu.

