Reprodução/Disney/Instagram - 17.08.2022 Bridgit Mendler na Disney e atualmente

Conhecida por ter estrelado o seriado "Boa Sorte, Charlie" e o filme musical "Lemonade Mouth", produções de sucesso da Disney, a atriz e cantora Bridgit Mendler, de 31 anos, se despediu da indústria televisiva americana e tem se dedicado ao mundo acadêmico.





Segundo o portal "E! Notícias", a ex-estrela de obras infantojuvenis se formou em Direito pela universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A artista foi acompanhada na cerimônia de formatura pelo filho de 4 anos. Ela revelou, em fevereiro deste ano, que havia adotado o garoto.





Bridgit Mendler iniciou a graduação em Harvard no ano de 2021. Fora o curso de direito, a celebridade internacional é mestra pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Atualmente, ela é doutoranda na mesma instituição.





Neste ano, a ex-atriz usou o X, antigo Twitter, para falar sobre os estudos acadêmicos. "O doutorado é algo que comecei a trabalhar em 2020 e o busquei em conjunto com meu diploma de Direito, mas quando me mudei para a Califórnia no verão passado e decidi que, por razões familiares, ficaríamos na costa oeste, tive que fazer uma pausa", explicou.





Ainda que não tenha se dedicado mais aos papéis televisivos ou ao mundo da música, Bridgit continua sendo lembrada pelas personagens que interpretou e pelos hits que lançou. Agora, ela trabalha como CEO de uma startup espacial ao lado do marido, Griffin Cleverly, que é diretor de tecnologia na mesma empresa. O casal oficializou a união em 2019.

