Reprodução/Instagram Britney Spears

A cantora, compositora e atriz Britney Spears, de 42 anos, usou as redes sociais no último domingo (26) para contar aos fãs e seguidores que as joias dela haviam sido roubadas. A artista lamentou ter perdido os itens de luxo e declarou que algumas peças foram feitas exclusivamente para ela.





Por meio do Instagram, Spears detalhou a perda dos objetos. "Então vocês podem ver que todas as minhas joias foram realmente roubadas. É difícil comprar novas agora, porque tenho medo de que elas sumam de novo", iniciou a cantora, que ainda relatou que acessórios ganhados na infância também foram roubados.





"Então, vou comprar as falsas e baratas, mas vai ser difícil porque algumas das peças foram feitas originalmente para mim. A minha corrente de bebê, que eu usava desde que tinha quatro anos, sumiu", completou Britney.



"Não tem mais nada, aqui. Só tem uma Nossa Senhora. Estou com medo, tudo desapareceu. Todas as minhas joias sumiram", desabafou a cantora, enquanto gravava um vídeo no qual mostrava as gavetas do porta-joia dela sem os acessórios de luxo.

