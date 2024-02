Reprodução/Instagram Britney posa de topless e calcinha





Britney Spears movimentou as redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos de topless nesta segunda-feira (5). No Instagram, a cantora apareceu de costas, com uma calcinha de renda amarela, e exibiu a tatuagem na lombar.

“Repostando porque eu posso”, escreveu a loira na legenda do post. A cantora desativou os comentários para os seus seguidores, além de ter privado as suas redes sociais para novos internautas.





Recentemente, Britney chamou a atenção ao responder às alfinetadas do ex-namorado e cantor, Justin Timberlake. No Instagram, ela postou uma foto com a legenda: “Alguém me disse que estavam falando mal de mim nas ruas! Você quer levar isso ao tribunal ou vai para casa chorando com sua mãe, como fez da última vez? Eu nem sinto muito”, escreveu.

Tudo começou quando a cantora usou as redes sociais para apoiar o novo single de Justin, “Selfish”. Além de compartilhar um vídeo do cantor nas redes sociais, a estrela do pop aproveitou para comentar sobre as revelações chocantes que fez sobre ele em sua autobiografia: “Eu quero pedir desculpa por algumas das coisas que escrevi no meu livro. Se eu ofendi algumas das pessoas com quem realmente me importo, eu lamento profundamente."

Depois isso, Justin Timberlake ironizou as falas de Britney durante performance em Nova York. Antes de cantar "Cry Me a River", música que fala sobre o término com a artista, ele deu um recado: “Gostaria de aproveitar esta oportunidade para me desculpar… com absolutamente ninguém”, disparou.

