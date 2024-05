Divulgação Tony Ramos

Internado desde a última sexta-feira (16) por conta de um sangramento intracraniano, o ator Tony Ramos, de 75 anos, ganhou alta hospitalar na manhã desta sexta-feira (24). Ele havia passado por dois procedimentos cirúrgicos durante o período em que esteve sob supervisão médica.







"O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos recebeu alta hospitalar na manhã dessa sexta-feira (24/5)", dizia o comunicado. A primeira cirurgia de Tony Ramos foi feita para drenar um coágulo no cérebro. A segunda ocorreu após o intérprete ter tido distúrbios de coagulação. Estes distúrbios ocasionaram novos hematomas intracranianos e por isso outra intervenção cirúrgica foi feita.





Ramos estava protagonizando uma peça ao lado de Denise Fraga antes de ser internado. O espetáculo, que foi cancelado até que o ator se recupere, tinha agenda prevista entre os dias 17 e 19 de maio. A peça era dirigida por Luiz Villaça e acontecia no teatro Tuca, em São Paulo.





Conhecido pelos vilões e mocinhos que interpretou em novelas da Globo, o ator comemorou 60 anos de carreira neste ano. Em janeiro, ele estava no ar como o vilão Antônio La Selva na trama "Terra e Paixão" , antecessora de "Renascer", escrita por Walcyr Carrasco e Thelma Guedes.

