Tony Ramos é internado e passa por cirurgia no cérebro O ator Tony Ramos, de 75 anos, foi internado nesta quinta-feira (16) no Hospital Samaritano, em Botafogo, na Zona Sul do Rio, onde passou por uma cirurgia para drenar um hematoma subdural – um sangramento intracraniano. Segundo a família, a cirurgia – comandada pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho – terminou por volta das 19h30 e foi considerada bem-sucedida. O […]O post Tony Ramos é internado e passa por cirurgia no cérebro apareceu primeiro em EGOBrazil.

Tony Ramos é internado e passa por cirurgia no cérebro