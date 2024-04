Reprodução/Instagram - 10.04.2024 Gabriela Prioli deu carro para Jefferson Bilisco, professor do Dança dos Famosos





Gabriela Prioli compete no "Dança dos Famosos" deste ano e preparou uma surpresa para o professor do quadro do "Domingão com Huck", Jefferson Bilisco. A apresentadora e o marido, o DJ Thiago Mansur, presentearam o instrutor com um carro, nesta terça-feira (9).

Jefferson exibiu o momento da surpresa no Instagram e relatou como foi "enganado" pelo casal, já que não esperava ganhar esse presente. "O que dizer sobre acolhimento, carinho, atenção e cuidado desses dois grandes atores que conseguiram me enganar total. Em nenhum momento desconfiei que vocês me fariam essa surpresa", iniciou.





"Desde a fase de grupos nossa sintonia foi se encaixando na mesma frequência, não só, é obra do destino. Tínhamos muito em comum [...] Vi quanto incrível é vê-la movimentar-se, você tem muita facilidade de também se comunicar com o corpo dançando. Eu super fiquei empolgado de assistir em um curto espaço de tempo você dançar e brilhar de uma forma extraordinária", completou.

O professor ainda expressou gratidão pelo presente e destacou que Gabriela e Thiago "não saem nunca mais" da vida dele. No vídeo, Jefferson aparece emocionado enquanto abraça a apresentadora e entra no carro. A competidora do "Dança dos Famosos" ainda exaltou o instrutor nos comentários da postagem.

"Meu querido, apesar de você brigar comigo toda vez que digo isso, não ligava de sair, mas me atormentava a ideia de você, um cara maravilhoso, um dançarino excelente, um professor incrível, que deixou a filha em casa para me ensaiar, deixar mais cedo a competição. Queria te mostrar, além de dizer, que você para mim era um campeão. Retribuir de algum jeito o bem que você me fez. Lembra sempre: sou eu quem te agradece", escreveu.





