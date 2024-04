Reprodução/Instagram - 03.04.2024 Gabriela Prioli postou fotos ao lado da filha

A apresentadora Gabriela Prioli postou uma série de fotos ao lado da filha Ava nesta quarta (03).



"Mamis e pikis", escreveu ela na legenda da postagem. Nos comentários da publicação, os seguidores de Prioli aclamaram o momento mãe e filha.





"Pikininisssss lindíssima pleníssima com a mamis lindíssima pleníssima leitora ávida por dados", elogiou uma fã. "Lindas! Momentos que não têm preço!", acrescentou um segundo.

"Gente, como assim? Essa criança nasceu ontem e já tá desse tamanho?", indagou um terceiro. "Lindas e companheiras", comentou um quarto.

